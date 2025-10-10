"Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России. Историю Дугласа Сантоса не хотим повторять. Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров. С Мойзесом обсуждали этот вопрос предварительно. Он взял паузу на раздумье", - сказал Бабаев в интервью Sport24.
Мойзес выступает за ЦСКА с июля 2023 года. Он провёл в текущем составе в составе красно-синих 17 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в шесть миллионов евро. ЕГо действующий контракт с "армейцами" рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к продлению соглашения с 30-летним футболистом.
После 11 сыгранных туров нынешнего чемпионата России команда Фабио Челестини занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Генеральный директор ЦСКА высказался о возможности получения российского гражданства Мойзесом
