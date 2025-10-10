Писарский и его юрист покинули заседание РФС во время рассмотрения дела игрока о ставках

Юрист Владимира Писарского Антон Смирнов рассказал, что он покинул заседание комитета по этике РФС из-за того, что ему не дали изложить их позицию.

Причиной нового разбирательства в отношении Владимира Писарского стало то, что он якобы делал две ставки в 2020 году в бытность игроком "Иртыша" с аккаунта букмекерской компании.



Напомним, что в июле комитет по этике РФС отстранил игрока от занятия футбольной деятельностью сроком на четыре года, три из которых - условно. Футболиста подозревали в махинациях исходом первого стыкового матча между "Сочи" и "Пари НН". Встреча состоялась 28 мая и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Выступавший тогда за "южан" нападающий удалился в конце первого тайма. - Меня выгнали с заседания, потому что я высказывал возмущение действиями комитета членов по этике. Мы не успели озвучить полностью нашу позицию. Что касается решения комитета, о том, чтобы меня выгнать: мне абсолютно всё равно, так как я сам не хочу участвовать в этом "линчевании", - передаёт слова Смирнова "Матч ТВ"