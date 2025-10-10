"Тамерлан Мусаев продолжает восстановление после травмы мышцы задней группы бедра, и процесс идет с хорошей динамикой", - приводит слова Безуглова "Чемпионат".
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев получил травму в самом дебюте московского дерби против "Спартака" (3:2). Игрок не смог продолжить матч 11-го тура РПЛ и был заменен уже на 7-й минуте игры.
В нынешнем сезоне 24-летний Мусаев принял участие в 17 играх за "армейцев" во всех турнирах, забил три мяча и дважды ассистировал на гол партнерам.
В ЦСКА рассказали о динамике восстановления Мусаева
Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии травмированного нападающего Тамерлана Мусаева.
