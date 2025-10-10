Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
4 - 0 4 0
Лихтенштейн2 тайм
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

В ЦСКА рассказали о динамике восстановления Мусаева

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии травмированного нападающего Тамерлана Мусаева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Тамерлан Мусаев продолжает восстановление после травмы мышцы задней группы бедра, и процесс идет с хорошей динамикой", - приводит слова Безуглова "Чемпионат".

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев получил травму в самом дебюте московского дерби против "Спартака" (3:2). Игрок не смог продолжить матч 11-го тура РПЛ и был заменен уже на 7-й минуте игры.

В нынешнем сезоне 24-летний Мусаев принял участие в 17 играх за "армейцев" во всех турнирах, забил три мяча и дважды ассистировал на гол партнерам.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится