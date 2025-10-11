Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
14:30
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Бессмертный — о тренерстве Лички в "Динамо": Марцел в раздевалке был жёстким, мог и стол сломать

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный рассказал о строгих методах работы бывшего тренера «Динамо» Марцела Лички, отметив, что это помогало команде настроиться на игру.
Фото: ФК "Динамо"
«Марцел в раздевалке мог быть очень жёстким. Но это совершенно нормально. Когда был плохой результат, Марцел мог и стол сломать, вспылить. Для футбола это нормально — помогает взбодрить команду. Не вижу в этом ничего такого», — заявил Бессмертный «Чемпионату».

Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится