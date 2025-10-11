Бессмертный — о тренерстве Лички в "Динамо": Марцел в раздевалке был жёстким, мог и стол сломать

«Марцел в раздевалке мог быть очень жёстким. Но это совершенно нормально. Когда был плохой результат, Марцел мог и стол сломать, вспылить. Для футбола это нормально — помогает взбодрить команду. Не вижу в этом ничего такого», — заявил Бессмертный «Чемпионату».
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.
Защитник «Родины» Станислав Бессмертный рассказал о строгих методах работы бывшего тренера «Динамо» Марцела Лички, отметив, что это помогало команде настроиться на игру.
Фото: ФК "Динамо"