По информации Metaraitings, Даниил Зорин рассматривает вариант с уходом в аренду, однако в случае хорошего предложения для "Спартака" возможен и трансфер.
В текущем сезоне хавбек красно-белых принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Также он провёл четыре встречи в Кубке России, отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Даниила Зорина оценивается в 900 тысяч евро.
Полузащитник "Спартака" может покинуть команду зимой - источник
