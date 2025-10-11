Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Полузащитник "Спартака" может покинуть команду зимой - источник

Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин может зимой покинуть команду.
Фото: ФК "Спартак" Москва
По информации Metaraitings, Даниил Зорин рассматривает вариант с уходом в аренду, однако в случае хорошего предложения для "Спартака" возможен и трансфер.

В текущем сезоне хавбек красно-белых принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Также он провёл четыре встречи в Кубке России, отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Даниила Зорина оценивается в 900 тысяч евро.

