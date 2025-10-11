Бышовец: Батраков с Ираном не был настолько ярким, как в матчах чемпионата

"Не сказал бы, что Батраков хорошо себя проявил в матче против сборной Ирана, он был не настолько ярким, как в матчах чемпионата. Потому что столкнулся с игрой в единоборствах, где ему пришлось несладко, учитывая преимущество соперника в силе. Да и сам матч в какой-то степени ограничивал Алексея с учётом того, что встречу активно провели Миранчук и Глушенков", - сказал Бышовец в интервью Metaraitings.
Алексей Батраков в этом сезоне в составе "Локомотива" отличился 11 забитыми мячами и отдал три голевые передачи в 15 матчах. Также за восемь игр в составе национальной команды хавбек забил три гола и отдал три голевые передачи. Напомним, что в пятницу, 10 октября сборная России в Волгограде обыграла Иран со счётом 2:1.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против Боливии в Москве на "ВТБ-Арене". Игра пройдёт во вторник, 14 октября.
Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал игру Алексея Батракова в матче против Ирана (2:1).
