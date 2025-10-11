Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Бышовец: Батраков с Ираном не был настолько ярким, как в матчах чемпионата

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал игру Алексея Батракова в матче против Ирана (2:1).
Фото: официальный сайт РФС
"Не сказал бы, что Батраков хорошо себя проявил в матче против сборной Ирана, он был не настолько ярким, как в матчах чемпионата. Потому что столкнулся с игрой в единоборствах, где ему пришлось несладко, учитывая преимущество соперника в силе. Да и сам матч в какой-то степени ограничивал Алексея с учётом того, что встречу активно провели Миранчук и Глушенков", - сказал Бышовец в интервью Metaraitings.

Алексей Батраков в этом сезоне в составе "Локомотива" отличился 11 забитыми мячами и отдал три голевые передачи в 15 матчах. Также за восемь игр в составе национальной команды хавбек забил три гола и отдал три голевые передачи. Напомним, что в пятницу, 10 октября сборная России в Волгограде обыграла Иран со счётом 2:1.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против Боливии в Москве на "ВТБ-Арене". Игра пройдёт во вторник, 14 октября.

