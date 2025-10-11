Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Защитник "Краснодара" рассказал о желании покинуть клуб зимой

Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес хочет вернуться в уругвайский "Пеньяроль".
Фото: ФК "Краснодар"
"Я понимаю, что у меня есть контракт, и что интересы клубов не совпадают с нашими. Посмотрим, что будет в декабре. Я постараюсь найти выход из ситуации вместе с клубом. Пеньяроль - мой дом. Я хочу вернуться, собираюсь сделать это, но не люблю давать никаких обещаний, потому что в футболе всё быстро меняется", - сказал Гонсалес в интервью ESPN.

Джованни Гонсалес выступает за "Краснодар" с лета 2024 года. В текущем сезоне он провёл 10 матчей в составе "быков" и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. За "Пеньяроль" защитник играл с 2018 по 2022 год.

Напомним, что уругвайский футболист в составе "Краснодара" стал чемпионом России в прошлом сезоне. На данный момент команда Мурада Мусаева располагается на третьем месте с 23 очками.

Следующий матч "быки" проведут на выезде против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.

