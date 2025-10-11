"На сегодняшний день Воробьёв один из лучших нападающих, если не лучший. Во многом благодаря его игре "Локомотив" находится наверху. Он доказал Карпину, что находится в хорошей форме. На 100% показал себя в матче с Ираном. Хорошо, что у нас в стране есть такие форварды. Надеюсь, он будет и дальше забивать и радовать нас своей игрой", - цитирует Павлюченко Metaratings.
Вчера, 10 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Ирана со счетом 2:1, забитыми мячами в составе сборной России отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Павлюченко: хорошо, что у нас в стране есть такие форварды, как Воробьев
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался об игре нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева.
Фото: ФК "Локомотив"