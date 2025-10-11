Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Павлюченко: хорошо, что у нас в стране есть такие форварды, как Воробьев

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался об игре нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева.
Фото: ФК "Локомотив"
"На сегодняшний день Воробьёв один из лучших нападающих, если не лучший. Во многом благодаря его игре "Локомотив" находится наверху. Он доказал Карпину, что находится в хорошей форме. На 100% показал себя в матче с Ираном. Хорошо, что у нас в стране есть такие форварды. Надеюсь, он будет и дальше забивать и радовать нас своей игрой", - цитирует Павлюченко Metaratings.

Вчера, 10 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Ирана со счетом 2:1, забитыми мячами в составе сборной России отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.

