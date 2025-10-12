Матчи Скрыть

Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
0 - 2 0 2
Босния и Герцеговина2 тайм

Экс-игрок "Локомотива" оценил перспективы Галактионова в клубе

Бывший футболист "Локомотива" Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером "железнодорожников" Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Галактионов - тренер главной команды "Локомотива". Если руководство хочет его продлить, значит, они ему доверяют. Это хорошо. Есть ли перспективы у "Локомотива" с Галактионовым? Если они ровно пройдут весь чемпионат, как я не раз говорил, то, да, есть", - сказал Билялетдинов в интервью Metaraitings.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Локомотива" хочет продлить соглашение с наставником команды Михаилом Галактионовым. Его действующее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

На данный момент "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги красной-зеленые набрали 23 очка. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет одно очко.

В следующем матче команда Михаила Галактионова дома сыграет против "армейцев". Игра пройдёт в субботу, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Локомотив" занял шестое место в чемпионате страны, набрав 53 очка.

