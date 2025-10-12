Экс-игрок "Локомотива" оценил перспективы Галактионова в клубе

"Галактионов - тренер главной команды "Локомотива". Если руководство хочет его продлить, значит, они ему доверяют. Это хорошо. Есть ли перспективы у "Локомотива" с Галактионовым? Если они ровно пройдут весь чемпионат, как я не раз говорил, то, да, есть", - сказал Билялетдинов в интервью Metaraitings.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Локомотива" хочет продлить соглашение с наставником команды Михаилом Галактионовым. Его действующее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.
На данный момент "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги красной-зеленые набрали 23 очка. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет одно очко.
В следующем матче команда Михаила Галактионова дома сыграет против "армейцев". Игра пройдёт в субботу, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Локомотив" занял шестое место в чемпионате страны, набрав 53 очка.
