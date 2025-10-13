Жерсон встретился с руководством "Зенита" на фоне слухов об уходе из клуба - источник

По информации источника, Жерсон встретился с руководством "Зенита" и сообщил, что намерен как можно быстрее вернуться на поле и не собирается уходить из клуба.
Напомним, что Жерсон перешел в петербургский "Зенит" летом текущего года из бразильского "Фламенго" за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями.
Сообщалось, что бразилец намерен вернуться в Бразилию, чтобы восстановиться от травмы. Также сообщалось, что футболист намерен покинуть петербургский клуб.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Зенит"