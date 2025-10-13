Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Жерсон встретился с руководством "Зенита" на фоне слухов об уходе из клуба - источник

Бразильский полузащитник Жерсон встретился с руководством клуба.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, Жерсон встретился с руководством "Зенита" и сообщил, что намерен как можно быстрее вернуться на поле и не собирается уходить из клуба.

Напомним, что Жерсон перешел в петербургский "Зенит" летом текущего года из бразильского "Фламенго" за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Сообщалось, что бразилец намерен вернуться в Бразилию, чтобы восстановиться от травмы. Также сообщалось, что футболист намерен покинуть петербургский клуб.

Источник: Metaratings.

