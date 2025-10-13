Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
0 - 1 0 1
Азербайджан1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Исландия
1 - 0 1 0
Франция1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Косово1 тайм
Уэльс
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
Германия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Кисляк высказался о костяке ЦСКА в сборной России

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением, хотел ли бы он, чтобы костяк красно-синих играл за национальную команду.
Фото: РФС
- Тут с кем получится, с тем и будешь играть. Понятно, что, когда играешь с сокомандниками, связи налажены лучше. Но тут такого нет — ты просто выходишь играть за сборную, - сказал Кисляк "Чемпионату".

Матвей Кисляк выступает за основной состав ЦСКА с 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 55 играх за красно-синих во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

