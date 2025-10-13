- Тут с кем получится, с тем и будешь играть. Понятно, что, когда играешь с сокомандниками, связи налажены лучше. Но тут такого нет — ты просто выходишь играть за сборную, - сказал Кисляк "Чемпионату".
Матвей Кисляк выступает за основной состав ЦСКА с 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 55 играх за красно-синих во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Кисляк высказался о костяке ЦСКА в сборной России
Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением, хотел ли бы он, чтобы костяк красно-синих играл за национальную команду.
