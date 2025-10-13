Матчи Скрыть

Полузащитник ЦСКА: хотелось бы поучаствовать в Лиге чемпионов и чемпионате мира

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался о желании принять участие в международных турнирах.
Фото: РФС
- Если будет Лига чемпионов, еврокубки, тогда будет и чемпионат мира. Хотелось бы поиграть и там и там. Когда будем допущены до всего мира, хотелось бы поучаствовать, - сказал Кисляк "Чемпионату".

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков, однако недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на снятие запрета уже в этом году.

Матвей Кисляк выступает за основной состав ЦСКА с 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 55 играх за красно-синих во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

