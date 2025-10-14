Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

В "Зените" рассказали о состоянии здоровья Жерсона

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья полузащитника Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"Ситуация хорошая. Человек работает, присоединяется к общей группе. Мы его ждём в команде. Как он будет готов — будет играть. Будет ли он в старте — зависит от того, насколько он готов", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев 6 матчей и не отметился результативными действиями.

В конце августа бразилец получил повреждение - сообщалось, что Жерсон хочет отправиться в Бразилию, чтобы пройти восстановление на родине.

