Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
МолдоваЗавершен
Португалия
2 - 2 2 2
ВенгрияЗавершен
Испания
4 - 0 4 0
БолгарияЗавершен
Латвия
0 - 5 0 5
АнглияЗавершен
Ирландия
1 - 0 1 0
АрменияЗавершен
Италия
3 - 0 3 0
ИзраильЗавершен
Андорра
1 - 3 1 3
СербияЗавершен
Турция
4 - 1 4 1
ГрузияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая ЗеландияЗавершен
Россия
3 - 0 3 0
БоливияЗавершен

Экс-спортдиректор ЦСКА прокомментировал информацию о возможном назначении в "Пари НН"

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на слухи о своем возможном приходе на аналогичный пост в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Не видел новость, которая появилась. Из этого клуба со мной еще никто не связывался", - передает слова Мовсесьяна "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Пари НН" ищет замену Александру Удальцову, занимающему должность спортивного директора клуба. Позднее генеральный директор нижегородцев Виталий Карасев опроверг эту информацию.

"Пари НН" набрал шесть очков в 11 прошедших турах и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета из РПЛ.

