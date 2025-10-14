"Не видел новость, которая появилась. Из этого клуба со мной еще никто не связывался", - передает слова Мовсесьяна "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Пари НН" ищет замену Александру Удальцову, занимающему должность спортивного директора клуба. Позднее генеральный директор нижегородцев Виталий Карасев опроверг эту информацию.
"Пари НН" набрал шесть очков в 11 прошедших турах и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета из РПЛ.
Экс-спортдиректор ЦСКА прокомментировал информацию о возможном назначении в "Пари НН"
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на слухи о своем возможном приходе на аналогичный пост в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"