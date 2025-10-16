Гершкович: "Карпину" в "Динамо" нужно время

"Нужно время, конечно. Для всего нужно время. И Карпину тоже нужен какой-то период времени, чтобы к нему адаптировались футболисты, он — к футболистам. К системе "Динамо" тоже непросто адаптироваться. Только могу пожелать ему здоровья и удачи", - цитирует Гершковича "Матч ТВ".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде страны.
После 11 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат".
