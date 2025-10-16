Защитник ЦСКА: задача - никому не отдавать первое место

"Мы на первой строчке, задача - победить и никому не отдавать первое место. С Бариновым, Батраковым и Воробьёвым в сборной обсуждали наши дела. Были шуточки, что скоро увидимся, сильно не напрягались. Увидим, кто из нас выйдет победителем. Лёгких матчей не бывает. У "Локо" квалифицированная команда, быстрая, дерзкая, с качественными исполнителями", - сказал Лукин в интервью "Матч ТВ".
После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с московским "Локомотивом" - встреча состоится в субботу, 18 октября, в 19:45 по столичному времени.
По итогам прошлого сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, в начале текущего сезона "армейцы" завоевали Суперкубок страны.
Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о предстоящей встрече 12-го тура с "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА