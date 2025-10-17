Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
21:45
СтрасбургНе начат

"Прекрасный человек". Главный тренер "Зенита" - о Деяне Станковиче

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о наставнике "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Я уважаю Деяна Станковича. Хороший тренер, хороший специалист, прекрасный человек", - цитирует Семака "СЭ".

Завтра, 18 октября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе "Ростов" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по столичному времени. После 11 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, южане располагаются на 10 строчке с 16 баллами в своем активе.

Деян Станкович дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС до 19 октября. Ранее сообщалось, что руководство красно-белых намерено отправить сербского специалиста в отставку с поста главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится