Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Мелёхин - об Альбе: психологически устойчив и даёт играть в футбол

Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин рассказал о главных тренерских качества наставника команды Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"
"Я думаю, что просто от него не было давления на команду. То есть все понимали, что мы сейчас находимся в тяжёлом положении и нужно работать, стараться побеждать, выгрызать каждый метр на поле. Тренер помог нам в этом. Он хорошо разбирает соперников, психологически устойчив, я бы сказал, даёт тебе возможность играть в футбол", - сказал Мелёхин в интервью Metaraitings.

После 11 сыгранных туров чемпионата России "Ростов" находится на 10 месте в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. Следующий матч команда Джонатана Альбы сыграет на выезде против московского "Спартака". Встреча пройдёт в субботу, 18 октября в 15:15 по московскому времени. Красно-белые располагаются на шестом месте с 18 очками.

Напомним, что 15 октября "Ростов" объявил об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца. Сообщалось, что клуб также может покинуть спортивный директор Алексей Рыскин.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится