Мелёхин - об Альбе: психологически устойчив и даёт играть в футбол

"Я думаю, что просто от него не было давления на команду. То есть все понимали, что мы сейчас находимся в тяжёлом положении и нужно работать, стараться побеждать, выгрызать каждый метр на поле. Тренер помог нам в этом. Он хорошо разбирает соперников, психологически устойчив, я бы сказал, даёт тебе возможность играть в футбол", - сказал Мелёхин в интервью Metaraitings.
После 11 сыгранных туров чемпионата России "Ростов" находится на 10 месте в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. Следующий матч команда Джонатана Альбы сыграет на выезде против московского "Спартака". Встреча пройдёт в субботу, 18 октября в 15:15 по московскому времени. Красно-белые располагаются на шестом месте с 18 очками.
Напомним, что 15 октября "Ростов" объявил об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца. Сообщалось, что клуб также может покинуть спортивный директор Алексей Рыскин.
Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин рассказал о главных тренерских качества наставника команды Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"