Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Тедеев: Васютин четвертый раз за год травмируется - что-то есть в его организме, что приводит к этому

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал о состоянии здоровья голкипера Александра Васютина.
Фото: ФК "Акрон"
"Васютин четвертый раз за календарный год выбывает из-за травмы. К сожалению, что-то есть в его организме, что приводит к этому, и здесь важно разобраться. Меня очень беспокоит эта ситуация. Медицинский штаб делает все, чтобы в будущем он не получал рецидивы. Это необычная ситуация. Надеюсь, что скоро вернётся", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Васютин вышел на поле в составе тольяттинского "Акрона" в 4 встречах, пропустил 7 мячей и ни разу не сохранил ворота "сухими". Контракт 30-летнего голкипера с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона, ранее вратарь выступал за петербургский "Зенит".

Сегодня, 18 октября, тольяттинский "Акрон" сыграет на выезде с "Пари НН" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. С первых минут ворота тольяттинцев будет защищать голкипер Виталий Гудиев.

