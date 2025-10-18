Тедеев: Васютин четвертый раз за год травмируется - что-то есть в его организме, что приводит к этому

"Васютин четвертый раз за календарный год выбывает из-за травмы. К сожалению, что-то есть в его организме, что приводит к этому, и здесь важно разобраться. Меня очень беспокоит эта ситуация. Медицинский штаб делает все, чтобы в будущем он не получал рецидивы. Это необычная ситуация. Надеюсь, что скоро вернётся", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Васютин вышел на поле в составе тольяттинского "Акрона" в 4 встречах, пропустил 7 мячей и ни разу не сохранил ворота "сухими". Контракт 30-летнего голкипера с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона, ранее вратарь выступал за петербургский "Зенит".
Сегодня, 18 октября, тольяттинский "Акрон" сыграет на выезде с "Пари НН" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. С первых минут ворота тольяттинцев будет защищать голкипер Виталий Гудиев.
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал о состоянии здоровья голкипера Александра Васютина.
Фото: ФК "Акрон"