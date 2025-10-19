Матчи Скрыть

Галактионов рассказал, что изменил защиту "Локомотива" после трех пропущенных голов от "Динамо"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов объяснил появление защитника Жерзино Ньямси в основе необходимостью коррекции обороны после матча с "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
"На наш взгляд, после последнего матча с "Динамо" должна была быть определенная коррекция на этой позиции. Выбор пал на Ньямси. Он провел качественный матч, хоть и были огрехи. Не стал бы акцентировать внимание только на нем, говорил бы об игре всей команды в обороне. Все защитники, наша четверочка, сзади сыграли очень ответственно, дисциплинировано, цепко, не дали сопернику использовать их лучшие качества", - передает слова Галактионова "Матч ТВ".

Вчера, 18 октября, московский "Локомотив" сыграл против ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова одержали победу со счетом 3:0. Голами отличились нападающие Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев, а также атакующий полузащитник Алексей Батраков.

Центральный защитник Жерзино Ньямси подписал контракт с "Локомотивом" в начале февраля 2024 года. В игре против ЦСКА футболист провел на поле весь матч. В текущем сезоне на счету футболиста 7 встреч.

В данный момент "железнодорожники" занимаю первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.

