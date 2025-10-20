Матчи Скрыть

Черчесов рассказал, почему поменял Садулаева в матче с "Динамо"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов объяснил решение заменить вингера Лечи Садулаева.
Фото: ФК "Ахмат"
- Нам надо освежать оба фланга. Мы и Самородова поменяли. Они начали проседать и не дорабатывать на фланге, особенно в обороне. Лечи провел отличный матч, а пенальти — ничего страшного. Он начал больше отрабатывать.

Напомним, крайний нападающий "Ахмата" Лечи Садулаев вышел в стартовом составе своей команды на игру 12-го тура РПЛ против московского "Динамо" и провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Брайана Мансилью. На 38-й минуте Садулаев не забил пенальти.

В этом сезоне 25-летний вингер забил 1 гол и отдал 2 передачи в 16 матчах за грозненцев во всех турнирах.

Источник: "Чемпионат"

