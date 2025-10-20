Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Спортивный директор "Наполи" прокомментировал слухи об интересе к Батракову

Представитель итальянского клуба "Наполи" Джованни Манна заявил об отсутствии интереса к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков и "Наполи"? Это неправда, мы не рассматриваем трансфер Батракова", - сказал Манна "РБ Спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые итальянские команды проявляют интерес к Алексею Батракову.

20-летний атакующий полузащитник выступает за основную команду "Локомотива" с начала 2024 года. Контракт действует до конца июня 2029 года. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость Батракова по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.

