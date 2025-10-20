Спортивный директор "Наполи" прокомментировал слухи об интересе к Батракову

"Батраков и "Наполи"? Это неправда, мы не рассматриваем трансфер Батракова", - сказал Манна "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые итальянские команды проявляют интерес к Алексею Батракову.
20-летний атакующий полузащитник выступает за основную команду "Локомотива" с начала 2024 года. Контракт действует до конца июня 2029 года. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость Батракова по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
