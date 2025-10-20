Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм

"Спартак" принял решение уволить Станковича - источник

Московский "Спартак" уволит своего главного тренера в ближайшее время.
Фото: "Чемпионат"
Об этом сообщает "СЭ".

По информации источника, поиском нового тренера занимается спортивный директор Франсис Кахигао.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

