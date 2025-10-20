Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, поиском нового тренера занимается спортивный директор Франсис Кахигао.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
"Спартак" принял решение уволить Станковича - источник
Московский "Спартак" уволит своего главного тренера в ближайшее время.
