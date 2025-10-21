Барко прокомментировал 6-е место "Спартака" в турнирной таблице: надо продолжать работать

"Чемпионат длинный. Нам нужно спокойно и смиренно работать, без нервов и эмоций. Надо продолжать работать. Вполне возможно, что мы еще наберем очки, которые очень важны для нас", — приводит слова Барко "Матч ТВ".
"Спартак" вничью сыграл с "Ростовом" в субботу, 18 октября. Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:1. Счет открыл нападающий "Ростова" Тимур Сулейманов. Ответный гол забил Эсекьель Барко.
После этой встречи красно-белые набрали 19 очков и на данный момент идут шестыми в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является "Локомотив", набравший 26 очков.
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о турнирном положении красно-белых в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"