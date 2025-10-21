Погребняк - о возможном назначении Гарсии в "Спартак": понятия не имею, о ком речь

"Я понятия не имею, о ком речь на самом деле. Вот эта кандидатура никак не может затмить мои нынешние дела в моём социальном пространстве. Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать на это внимание. Не думаю, что это какая-то новость, чтобы мы сейчас все кидались и читали, кто возглавит "Спартак". То, что происходит в "Спартаке", для меня непонятно", - сказал Погребняк в интервью "Чемпионату".
Луис Гарсия возглавлял такие команды, как "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и другие. Последним местом работы Гарсии был "Алавес", с которым он работал с 2022 по 2024 год.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах.
В следующем туре красно-белые на домашнем стадионе примут "Оренбург". Встреча пройдёт в субботу, 25 октября.
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал возможное назначение тренера Луиса Гарсии в "Спартак".
Фото: Getty Images