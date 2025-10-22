Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Маркиньос – о голе со штрафного в Кубке: до этого к мячу не подходил

Полузащитник "Спартака" Маркиньос прокомментировал свой гол в ворота махачкалинского "Динамо" со штрафного удара.
Фото: "Матч ТВ"
"Я очень счастлив. До этого к мячу не подходил, а тут партнеры мне сказали, чтобы я пробил. Здорово, что получилось. На тренировках часто отрабатываю такие удары. Но другое дело сделать это в официальных играх. Сегодня возник такой шанс, и я забил", – приводит слова Маркиньоса "Матч ТВ".

"Спартак" одержал победу над "Динамо" из Махачкалы в матче 6-го тура Кубка России. Встреча во вторник, 21 сентября завершилась со счетом 3:1. Маркиньос на 34-й минуте отправил мяч в левую девятку со штрафного. После его удара счет сравнялся до 1:1.

В текущем сезоне бразильский полузащитник записал на свой счет 3 забитых мяча в 12-ти встречах. "Спартак" с 13 очками возглавил турнирную таблицу группы C Кубка России.

