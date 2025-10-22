Маркиньос – о голе со штрафного в Кубке: до этого к мячу не подходил

"Я очень счастлив. До этого к мячу не подходил, а тут партнеры мне сказали, чтобы я пробил. Здорово, что получилось. На тренировках часто отрабатываю такие удары. Но другое дело сделать это в официальных играх. Сегодня возник такой шанс, и я забил", – приводит слова Маркиньоса "Матч ТВ".
"Спартак" одержал победу над "Динамо" из Махачкалы в матче 6-го тура Кубка России. Встреча во вторник, 21 сентября завершилась со счетом 3:1. Маркиньос на 34-й минуте отправил мяч в левую девятку со штрафного. После его удара счет сравнялся до 1:1.
В текущем сезоне бразильский полузащитник записал на свой счет 3 забитых мяча в 12-ти встречах. "Спартак" с 13 очками возглавил турнирную таблицу группы C Кубка России.