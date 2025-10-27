Матчи Скрыть

Сборная Кюрасао готова провести товарищеский матч с Россией

Член Исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
"Сборная Кюрасао могла бы приехать для этого матча в Россию. Тем более наш главный тренер, Дик Адвокат, работал с вашей сборной. Для нас будет честью сыграть против сборной России, и этот вопрос мы обсудим с президентом нашей федерации", - цитирует Хейкупа Sport24.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года - в октябре национальная команда одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0). В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Чили и Перу.

На данный момент сборная России располагается на 30 строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, Кюрасао занимает 82 место в этом рейтинге.

