"Сборная Кюрасао могла бы приехать для этого матча в Россию. Тем более наш главный тренер, Дик Адвокат, работал с вашей сборной. Для нас будет честью сыграть против сборной России, и этот вопрос мы обсудим с президентом нашей федерации", - цитирует Хейкупа Sport24.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года - в октябре национальная команда одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0). В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Чили и Перу.
На данный момент сборная России располагается на 30 строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, Кюрасао занимает 82 место в этом рейтинге.
Сборная Кюрасао готова провести товарищеский матч с Россией
Член Исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС