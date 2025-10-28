Матчи Скрыть

Европейский клуб готов провести товарищеский турнир с российскими командами

Президент "Сьона" Кристиан Константин сообщил о желании организовать товарищеский турнир с российскими клубами.
"Мы с удовольствием организуем товарищеский турнир с российскими клубами", - приводит слова Константина "СЭ".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Летом текущего года петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Сьоном" в товарищеском матче со счетом 5:2, а в сентябре команды провели ответную встречу, которая завершилась победой петербуржцев - 5:3.

