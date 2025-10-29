Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Челестини - об Акинфееве: трудно представить, что он выйдет на поле с "Пари НН"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал состояние зздоровья голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он пока болеет, ждём, когда он даст зелёный свет, что готов вернуться на поле. Сейчас, за 48 чсов до начала матча, он не тренировался, поэтому трудно представить, что он выйдет на поле. Давайте дождёмся завтра, посмотрим, как он себя будет чувствовать", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".

После 13 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков. "Армейцы" отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Напомнить, что вратарь команды Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в матче со "Спартаком" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. С тех пор он не выходил на поле.

Следующую игру ЦСКА проведёт на своём поле против "Пари НН". Встреча пройдёт в пятницу, 31 октября.

