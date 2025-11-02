Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
СочиНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ИнтерНе начат
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

"Оренбург" - "Сочи": где и когда смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

"Оренбург" - "Сочи": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России.
Фото: ФК "Сочи"
Сегодня, 2 ноября, на стадионе "Газовик" состоится матч 14-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Сочи". Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой встречи.

На данный момент "Оренбург" находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. "Сочи" располагается на 14-й строчке в чемпионате с 8-ю баллами в активе.

