"Оренбург" - "Сочи": где и когда смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сегодня, 2 ноября, на стадионе "Газовик" состоится матч 14-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Сочи". Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой встречи.
На данный момент "Оренбург" находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. "Сочи" располагается на 14-й строчке в чемпионате с 8-ю баллами в активе.
Фото: ФК "Сочи"