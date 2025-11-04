Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера октября

Пресс-служба российской Премьер-Лиги опубликовала список специалистов, претендующих на звание лучшего тренера месяца в октябре.
Фото: ПФК ЦСКА
В список кандидатов вошли главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев (9 очков в 3 турах), возглавляющий "Локомотив" Михаил Галактионов (7 очков в 3 турах), главный наставник ЦСКА Фабио Челестини (6 очков в 3 турах), Сергей Семак из "Зенита" (7 очков в 3 турах), главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев (7 очков в 3 турах), возглавляющий "Сочи" Игорь Осинькин (6 очков в 3 турах).

Отмечается, что победитель будет выбран по итогам трех голосований. Выбирать имя наставника будут болельщики, специалисты РПЛ и телеэксперты.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет "Краснодар" с 32 очками. Второе место с отставанием в 2 очка занимает ЦСКА. Тройку лидеров замыкает "Зенит", набравший 29 очков.

