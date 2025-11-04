РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера октября

В список кандидатов вошли главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев (9 очков в 3 турах), возглавляющий "Локомотив" Михаил Галактионов (7 очков в 3 турах), главный наставник ЦСКА Фабио Челестини (6 очков в 3 турах), Сергей Семак из "Зенита" (7 очков в 3 турах), главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев (7 очков в 3 турах), возглавляющий "Сочи" Игорь Осинькин (6 очков в 3 турах).
Отмечается, что победитель будет выбран по итогам трех голосований. Выбирать имя наставника будут болельщики, специалисты РПЛ и телеэксперты.
На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет "Краснодар" с 32 очками. Второе место с отставанием в 2 очка занимает ЦСКА. Тройку лидеров замыкает "Зенит", набравший 29 очков.
Пресс-служба российской Премьер-Лиги опубликовала список специалистов, претендующих на звание лучшего тренера месяца в октябре.
Фото: ПФК ЦСКА