Вратарь "Краснодара" Агкацев сообщил, что ему может предстоять операция

"Может быть, зимой, когда будет пауза, проконсультируемся и прооперирую, чтобы не надо было каждый раз заматывать два пальца. Я уверен, если я два пальца вместе не смотаю, то малейший удар — может повториться то же самое. Лучше перестраховаться. Конечно, чувство мяча теряю, но лучше так", – приводит слова Агкацева "Чемпионат".
Напомним, Станислав Агкацев получил травму в прошлом сезоне в матче РПЛ между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо". Голкипер отразил пенальти и повредил палец, однако помог удержать победу своей команды. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В воскресенье, 2 ноября "Краснодар" одержал победу над "Спартаком". Матч 14-го тура РПЛ завершился со счетом 2:1. После этой встречи команда Мурада Мусаева возглавила турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка.
Фото: ФК "Краснодар"