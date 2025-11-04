Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Вратарь "Краснодара" Агкацев сообщил, что ему может предстоять операция

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев сообщил о возможной операции из-за травмы пальца.
Фото: ФК "Краснодар"
"Может быть, зимой, когда будет пауза, проконсультируемся и прооперирую, чтобы не надо было каждый раз заматывать два пальца. Я уверен, если я два пальца вместе не смотаю, то малейший удар — может повториться то же самое. Лучше перестраховаться. Конечно, чувство мяча теряю, но лучше так", – приводит слова Агкацева "Чемпионат".

Напомним, Станислав Агкацев получил травму в прошлом сезоне в матче РПЛ между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо". Голкипер отразил пенальти и повредил палец, однако помог удержать победу своей команды. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В воскресенье, 2 ноября "Краснодар" одержал победу над "Спартаком". Матч 14-го тура РПЛ завершился со счетом 2:1. После этой встречи команда Мурада Мусаева возглавила турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка.

