Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Полузащитник "Рубина" – о ничьей с "Динамо": одно очко тоже нас устраивает

Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву высказался о ничьей с "Динамо" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Матч с "Динамо" был хорошим, несмотря на красную карточку, мы пытались получить победу, но ничего, одно очко тоже нас устраивает. Это футбол, ничего не случилось, два поражения — ничего", — приводит слова Иву ТАСС.

"Рубин" сыграл вничью с "Динамо" в субботу, 1 ноября. Встреча 14-го тура чемпионата России завершилась без забитых голов со счетом 0:0. Полузащитник принял участие в матче с первых минут, однако был заменен на 89-1 минуте. На 58-й минуте встречи "Рубин" остался в меньшинстве после удаления Константина Нижегородова.

На данный момент команда из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

