"Матч с "Динамо" был хорошим, несмотря на красную карточку, мы пытались получить победу, но ничего, одно очко тоже нас устраивает. Это футбол, ничего не случилось, два поражения — ничего", — приводит слова Иву ТАСС.
"Рубин" сыграл вничью с "Динамо" в субботу, 1 ноября. Встреча 14-го тура чемпионата России завершилась без забитых голов со счетом 0:0. Полузащитник принял участие в матче с первых минут, однако был заменен на 89-1 минуте. На 58-й минуте встречи "Рубин" остался в меньшинстве после удаления Константина Нижегородова.
На данный момент команда из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
Полузащитник "Рубина" – о ничьей с "Динамо": одно очко тоже нас устраивает
Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву высказался о ничьей с "Динамо" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"