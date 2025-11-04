Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Радимов: деградация "Спартака" продолжается

Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов высказался об игре "Спартака" против "Краснодара" в рамках 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Москва
- По "Спартаку" возникло такое ощущение, что деградация продолжается. Ну какой в четвёрке Дмитриев защитник? Я понимаю, против "Оренбурга", Самары, где атаковать надо, да, ещё можно такое представить... Но не с "Краснодаром"!, - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

В воскресенье, 2 ноября "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счётом 2:1. Голами в составе "быков" отметились Александр Черников и Джон Кордоба. У красно-белых отличился Ливай Гарсия.

После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 22 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится