Радимов: деградация "Спартака" продолжается

- По "Спартаку" возникло такое ощущение, что деградация продолжается. Ну какой в четвёрке Дмитриев защитник? Я понимаю, против "Оренбурга", Самары, где атаковать надо, да, ещё можно такое представить... Но не с "Краснодаром"!, - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
В воскресенье, 2 ноября "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счётом 2:1. Голами в составе "быков" отметились Александр Черников и Джон Кордоба. У красно-белых отличился Ливай Гарсия.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 22 очка.
Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов высказался об игре "Спартака" против "Краснодара" в рамках 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак" Москва