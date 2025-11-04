Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Бывший игрок "Зенита" считает, что Жерсону не хватает физических кондиций

Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"С мячом хорош, но не хватает физических кондиций, чтобы двигать мяч вперёд. Разница с Венделом бросается в глаза", - сказал Семшов в интервью "РБ Спорт".

Жерсон перешёл в "Зенит" из "Фламенго" этим летом за 25 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провёл в составе команды девять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года и в этом сезоне сыграл 12 встреч и отдал одну голевую передачу.

На данный момент команда Сергея Семака занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 29 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится