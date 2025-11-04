Бывший игрок "Зенита" считает, что Жерсону не хватает физических кондиций

"С мячом хорош, но не хватает физических кондиций, чтобы двигать мяч вперёд. Разница с Венделом бросается в глаза", - сказал Семшов в интервью "РБ Спорт".
Жерсон перешёл в "Зенит" из "Фламенго" этим летом за 25 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провёл в составе команды девять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года и в этом сезоне сыграл 12 встреч и отдал одну голевую передачу.
На данный момент команда Сергея Семака занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 29 очков.
Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"