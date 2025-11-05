Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
ЧелябинскНе начат

Кубок России

Новости
Оренбург
16:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
18:15
ЦСКАНе начат
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

Агент нападающего "Лорьяна" отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

Агент нападающего "Лорьяна" Самбу Сумано Самуэль Аддад прокомментировал возможный переход своего клиента в ЦСКА.
Фото: ФК "Лорьян"
"У меня довольно много контактов с заинтересованными российскими клубами, но я не могу комментировать подробнее", - сказал Аддад в интервью "СЭ".

Ранее в телеграм-канале "Реализация Чалова" появилась информация, что Самбу Сумано находится в шорт-листе ЦСКА на предстоящее зимнее трансферное окно.

Отметим, что в текущем сезоне нападающий принял участие в 11 встречах за "Лорьян" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

После 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА находится на второй строчке, имея в своём активе 30 набранных очков.

Следующую игру команда Фабио Челестини проведёт на выезде против махачкалинского "Динамо". Матч состоится сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

