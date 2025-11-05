"У меня довольно много контактов с заинтересованными российскими клубами, но я не могу комментировать подробнее", - сказал Аддад в интервью "СЭ".
Ранее в телеграм-канале "Реализация Чалова" появилась информация, что Самбу Сумано находится в шорт-листе ЦСКА на предстоящее зимнее трансферное окно.
Отметим, что в текущем сезоне нападающий принял участие в 11 встречах за "Лорьян" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.
После 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА находится на второй строчке, имея в своём активе 30 набранных очков.
Следующую игру команда Фабио Челестини проведёт на выезде против махачкалинского "Динамо". Матч состоится сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Агент нападающего "Лорьяна" отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА
Агент нападающего "Лорьяна" Самбу Сумано Самуэль Аддад прокомментировал возможный переход своего клиента в ЦСКА.
Фото: ФК "Лорьян"