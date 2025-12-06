"Думаю, что Черчесов – идеальный кандидат для "Динамо", при нем команда может побороться за титулы. Станислав знает, как выигрывать титулы. Но захочет ли его отпускать "Ахмат", вот тут главный вопрос. Уверен, болельщики "Динамо" были бы рады видеть Черчесова в клубе", - сказал Силкин.
Станислав Черчесов тренировал "Динамо" с апреля 2014-го по июль 2015 года. 17 ноября пост главного тренера "Динамо" покинул Валерий Карпин, а исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.
Сергей Силкин: с Черчесовым во главе "Динамо" может побороться за титулы
Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info назвал специалиста, который, по его мнению, стал бы подходящим главным тренером для московского "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"