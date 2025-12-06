Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
Фиорентина2 тайм
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 1 0 1
Фрайбург1 тайм
Вольфсбург
2 - 0 2 0
Унион1 тайм
Аугсбург
1 - 0 1 0
Байер1 тайм
Штутгарт
0 - 1 0 1
Бавария1 тайм
Кельн
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

"Вопросы не к нам". Председатель судейского комитета - об отмене гола "Динамо"

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал незасчитанный гол нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в ворота "Спартака".
Скриншот: прямой эфир "Матч ТВ"
"Офсайд у Тюкавина был 20 сантиметров. Почему так долго не давали картинку? Это вопросы не к нам. Вопросы к "Матч ТВ". Мы даём картинку сразу, как она готова", - приводит слова Каманцева "Чемпионат".

На 7 минуте матча 18 тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Динамо" бело-голубые открыли счет благодаря точному удару Константина Тюкавина. Бригада арбитров отменила взятие ворот из-за офсайда. В прямом эфире офсайдные линии были показаны лишь спустя 15 минут после отмененного гола.

Команда Вадима Романова в первой половине встречи смогла открыть счет - автогол на свой счет записал центральный защитник "Динамо" Максим Осипенко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится