"Вопросы не к нам". Председатель судейского комитета - об отмене гола "Динамо"

"Офсайд у Тюкавина был 20 сантиметров. Почему так долго не давали картинку? Это вопросы не к нам. Вопросы к "Матч ТВ". Мы даём картинку сразу, как она готова", - приводит слова Каманцева "Чемпионат".
На 7 минуте матча 18 тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Динамо" бело-голубые открыли счет благодаря точному удару Константина Тюкавина. Бригада арбитров отменила взятие ворот из-за офсайда. В прямом эфире офсайдные линии были показаны лишь спустя 15 минут после отмененного гола.
Команда Вадима Романова в первой половине встречи смогла открыть счет - автогол на свой счет записал центральный защитник "Динамо" Максим Осипенко.