"О возможном переходе Воронова в ЦСКА ничего не знаю. Потенциально это очень сильный нападающий. Максим имеет все характеристики, чтобы при должном отношении к делу вырасти в очень большого форварда", - приводит слова Ромащенко "Чемпионат".
В текущем сезоне Максим Воронов провел за екатеринбургский "Урал" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего форварда в 700 тысяч евро, контракт футболиста с екатеринбуржцами рассчитан до июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в услугах 18-летнего форварда. Источники также сообщали, что трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.
Экс-тренер "Урала" охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА
Бывший тренер "Урала" Мирослав Ромащенко высказался об игре Максима Воронова, который может перейти в ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"