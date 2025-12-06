"Решение по Гусеву будет приниматься после того, как закончится первая часть сезона. Давайте подождём дальнейших решений в конце года", - цитирует Ивлева "Чемпионат".
В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, Ролан Гусев стал временно исполняющим обязанности главного тренера. Ранее сообщалось, что Гусев может остаться на посту главного тренера, если одержит четыре победы в четырех встречах. Бело-голубые при нем дважды уступили, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.
После 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.
В "Динамо" высказались о будущем Ролана Гусева
Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев высказался о будущем Ролана Гусева в клубе.
Фото: ФК "Динамо"