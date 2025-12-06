Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
2 - 0 2 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
АрсеналЗавершен
Эвертон
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
Бернли2 тайм
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
СандерлендЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Лидс
0 - 2 0 2
Ливерпуль2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
1 - 5 1 5
Барселона2 тайм
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
ФиорентинаЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Комо2 тайм
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен
Вольфсбург
3 - 1 3 1
УнионЗавершен
Аугсбург
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Штутгарт
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Кельн
1 - 1 1 1
Санкт-ПаулиЗавершен
РБ Лейпциг
5 - 0 5 0
Айнтрахт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Тулуза
1 - 0 1 0
Страсбург1 тайм
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

В "Динамо" высказались о будущем Ролана Гусева

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев высказался о будущем Ролана Гусева в клубе.
Фото: ФК "Динамо"
"Решение по Гусеву будет приниматься после того, как закончится первая часть сезона. Давайте подождём дальнейших решений в конце года", - цитирует Ивлева "Чемпионат".

В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, Ролан Гусев стал временно исполняющим обязанности главного тренера. Ранее сообщалось, что Гусев может остаться на посту главного тренера, если одержит четыре победы в четырех встречах. Бело-голубые при нем дважды уступили, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.

После 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.

