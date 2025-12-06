Тренер "Ростова" хочет пройти стажировку у итальянского специалиста

"К какому тренеру хотели бы поехать на стажировку? Хотел бы к Гасперини. Его команды всегда находятся наверху", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".
Джонатан Альба является главным тренером "Ростова" с февраля текущего года, ранее он был видеоаналитиком. Сообщалось, что контракт с испанским специалистом будет продлен на еще один год.
Джан Пьеро Гасперини является главным тренером "Ромы", ранее он занимал аналогичную должность в "Аталанте", "Дженоа", "Палермо" и ряде других итальянских клубов.
Тренер "Ростова" Джонатан Альба рассказал, у кого он бы хотел пройти стажировку.
Фото: GETTY IMAGES