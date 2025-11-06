Матчи Скрыть

Агент Кирилла Глебова высказался о будущем игрока ЦСКА на фоне интереса из Турции

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы вингера ЦСКА Кирилла Глебова, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в "Трабзонспор".
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Трабзонспор" меня никуда не приглашал. Да и я поехал бы в Турцию лишь в туристических целях. Не планируем везти туда Глебова, не стоит даже об этом говорить. Я даже не помню, чтобы "Трабзонспор" за кого-то много платил. Не думаю, что трансфер Глебова будет им по силам", — заявил Хархаров.

Кирилл Глебов является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне на счету 19-летнего футболиста пять голов и две результативные передачи в 18 матчах за красно-синих во всех турнирах. Ранее турецкие СМИ сообщали об интересе к молодому форварду сборной России со стороны "Трабзонспора".

По данным источников, клуб пригласил агента Хархарова на переговоры. Самым дорогим приобретением в истории "Трабзонспора" является нападающий Маджид Уорис, купленный у московского "Спартака", купленный за 6,9 млн евро в 2014 году.

Источник: "Чемпионат".

