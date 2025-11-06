- Должны работать сильные специалисты. И неважно: чех он, бразилец или россиянин. Это точно не должно зависеть от национальности, - сказал Аршавину "Советскому спорту".
На данный момент "Зенит" располагается на третьем месте в РПЛ, имея в своем активе 29 очков в 14 матчах. Вчера подопечные Сергея Семака проиграли московскому "Динамо" (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Аршавин - о тренерах-иностранцах в РПЛ: должны работать сильные специалисты
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался об отношении к иностранным тренерам в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"