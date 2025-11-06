- Мы хотели выиграть. Мы ожидали, что "Спартак" будет агрессивен. С нашей стороны было много потерь. Как только игра выровнялась, подходы появились, но не хватало агрессии, - сказал Галактионов "Чемпионату".
"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличились Ливай Гарсия, Жедсон Фернандеш и Пабло Солари. За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков, который позже не реализовал пенальти.
Ответный матч состоится 26 ноября на стадионе "РЖД Арена".
Главный тренер "Локомотива" прокомментировал поражение от "Спартака" в Кубке России
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о поражении от "Спартака" (1:3) в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
