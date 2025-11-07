"На мой взгляд, Бориско - лучший игрок текущего чемпионата. И с этим очень сложно поспорить, потому что его процент отражённых ударов достиг рекордных значений. Чем дальше он будет делать такие показатели, тем проще нам будет побеждать", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".
Максим Бориско в текущем сезоне принял участие в составе "Балтики" в 14 играх и девять из них сыграл "на ноль". Отметим, что калининградцы также пропустили меньше всех команд в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиге - шесть мячей.
После 14 сыгранных туров "Балтика" располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 27 очков.
Следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут на своём домашнем стадионе "Ростех Арена" против действующего чемпиона "Краснодара". Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Главный тренер "Балтики" рассказал, кого считает лучшим игроком текущего сезона
Фото: ФК "Балтика"