В "Локомотиве" рассказали, что не получали предложений по Батракову

"В клубе ничего нет", - сказал Ульянов в интервью "Матч ТВ".
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне хавбек принял участие в 19 встречах во всех турнирах и отметился 13 забитыми мячами, а также отдал четыре голевые передачи. За национальную команду 20-летний игрок сыграл восемь матчей и забил три гола.
Ранее сообщалось в СМИ, что Алексей Батраков находится в шорт-листе "ПСЖ".
После 14 сыгранных туров чемпионата России "Локомотив" занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 27 баллов.
Следующую игру "железнодорожники" проведут на своём поле против "Оренбурга". Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября.
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб не получал предложений по полузащитнику Алексею Батракову от "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив" Москва