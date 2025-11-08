По информации "Чемпионата", Вадим Раков будет готов к первому зимнему сбору "Крыльев Советов". Ранее в СМИ сообщалось, что полузащитнику потребуется операция для восстановления.
Напомним, что травму игрок получил в сентябре в расположении молодёжной сборной России.
Вадим Раков перешёл в "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Нападающий провёл за самарцев девять матчей во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 13 местов турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков.
Следующую игру самарцы проведут против "Зенита" в воскресенье, 9 ноября.
Раков вернётся в строй к первым зимним сборам - источник
Полузащитник "Крыльев Советов" Вадим Раков полностью восстановится к первому зимнему сбору самарской команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"