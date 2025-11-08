Полузащитник "Динамо" рассказал о восстановлении после операции

"Хотел бы поблагодарить нашу команду, "Динамо" и компанию "Лучи". Моя операция прошла в короткие сроки, и сейчас уже всё хорошо. Я чувствую себя нормально, тренируюсь", - сказал Гомес в интервью "Чемпионату".
Артур Гомес восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия. 27-летний футболист получил травму в матче 24-го тура против "Пари НН" (1:1) в сезоне 2024/2025.
Отметим, что полузащитник принял участие в составе бело-голубых в 21 матче во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три голевые передачи. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
После 14 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице с 17 набранными очками.
Фото: ФК "Динамо" Москва