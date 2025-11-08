"Вчера был в офисе "Локомотива", общался со спортивным и генеральным директорами клуба. Никакого общения с ними со стороны "Монако" не было. Иначе бы они обязательно сказали", - сказал Кузьмичёв в интервью Metaraitings.
Алексея Батраков в нынешнем сезоне принял участие в 19 играх во всех турнирах, отметился 13 забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до лет 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 23 миллиона евро.
На данный момент "железнодорожники" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 27 очков.
Следующую игру команда Михаила Галактионова проведёт на своём поле против "Оренбурга" в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября.
Агент Батракова: вчера был в офисе "Локомотива", общения с "Монако" по игроку не было
Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию, что "Монако" проявляет интерес к футболисту.
Фото: ФК "Локомотив" Москва