Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
Динамо Мх
16:30
ЦСКАНе начат
Нижний Новгород
16:30
РубинНе начат
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Родина
16:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Эвертон
18:00
ФулхэмНе начат
Вест Хэм
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АлавесНе начат
Севилья
18:15
ОсасунаНе начат
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
17:00
ВеронаНе начат
Комо
17:00
КальяриНе начат
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

Агент Батракова: вчера был в офисе "Локомотива", общения с "Монако" по игроку не было

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию, что "Монако" проявляет интерес к футболисту.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Вчера был в офисе "Локомотива", общался со спортивным и генеральным директорами клуба. Никакого общения с ними со стороны "Монако" не было. Иначе бы они обязательно сказали", - сказал Кузьмичёв в интервью Metaraitings.

Алексея Батраков в нынешнем сезоне принял участие в 19 играх во всех турнирах, отметился 13 забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до лет 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 23 миллиона евро.

На данный момент "железнодорожники" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 27 очков.

Следующую игру команда Михаила Галактионова проведёт на своём поле против "Оренбурга" в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября.

