"Ростов" победил "Сочи" с минимальным счетом в 15-м туре РПЛ

Единственный гол в матче забил атакующий полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин на 40-й минуте встречи.
Чемпионат России
15 тур
Гол: Щетинин, 40.
"Сочи": Дёгтев, Солдатенков (Фёдоров, 90), Абердин, Аттият-Аллах (Макарчук, 86), Стоич, Сааведра, Васильев (Коваленко, 70), Магаль, Ежов (Барт, 86), Игнатов, Камано (Зиньковский, 70).
"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Лангович (Жбанов, 68), Миронов, Мохебби (Шамонин, 78), Щетинин (Шанталий, 88), Кучаев, Голенков (Сулейманов, 78).
Предупреждения: Лангович, 18, Аттият-Аллах, 23.