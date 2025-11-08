Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Сандерленд
1 - 1 1 1
Арсенал2 тайм
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Леванте2 тайм
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Байер
6 - 0 6 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Монако
23:05
ЛансНе начат

"Ростов" победил "Сочи" с минимальным счетом в 15-м туре РПЛ

"Ростов" одержал победу над "Сочи" в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 1:0.
Фото: ФК "Сочи"
Единственный гол в матче забил атакующий полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин на 40-й минуте встречи.

Чемпионат России

15 тур

Гол: Щетинин, 40.

"Сочи": Дёгтев, Солдатенков (Фёдоров, 90), Абердин, Аттият-Аллах (Макарчук, 86), Стоич, Сааведра, Васильев (Коваленко, 70), Магаль, Ежов (Барт, 86), Игнатов, Камано (Зиньковский, 70).

"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Лангович (Жбанов, 68), Миронов, Мохебби (Шамонин, 78), Щетинин (Шанталий, 88), Кучаев, Голенков (Сулейманов, 78).

Предупреждения: Лангович, 18, Аттият-Аллах, 23.

